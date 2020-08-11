ЛЕ. «Интер» выбил «Байер», «МЮ» справился с «Копенгагеном»

«Интер» — «Байер» 2:1

Миланский «Интер» одержал победу над леверкузенским «Байером» (2:1) в матче 1/4 финала Лиги Европы.

Счет в матче на 15-й минуте открыли итальянцы. Лукаку развернулся в штрафной «Байера» и пробил в защитника, мяч отлетел к Барелле, который с линии положил его под дальнюю штангу.

На 21-й минуте Лукаку вновь принял мяч спиной к воротам «Байера» в его штрафной и в борьбе с Тапсобой забил второй гол миланцев.

«Байер» отквитал один мяч на 24-й минуте. Фолланд тонким пасом вывел Хаверца на свидание с Хандановичем, а затем последовал неуверенный удар низом, но мяч попал в ногу вратарю и залетел под перекладину его ворот.

«Интер» вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с победителем матча между «Шахтером» и «Базель», который состоится 11 августа.

Лига Европы. 1/4 финала «Интер» — «Байер» — 2:1 (2:1) Голы: 1:0 — Барелла (15), 2:0 — Лукаку (21), 2:1 — Хавертц (24)«Интер»: Ханданович, Янг, де Врей, Бастони (Шкриньяр, 84), Д'Амброзио (Мозес, 59), Барелла, Гальярдини (Эриксен, 59), Брозович, Годин, Лукаку, Мартинес (Санчес, 64)«Байер»: Градецки, Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 68), Бендер (Бельараби, 85), Хавертц, Паласиос (Бэйли, 59), Баумгартлингер (Амири, 68), Демирбай, Диаби, Фолланд (Аларио, 85)Предупреждения: Д'Амброзио (31), Синкгравен (43), Бендер (48), Эриксен (85), Тапсоба (87), Барелла (90)

«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» 1: 0 ДВ

В матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Копенгагеном» со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 95-й минуте, когда в ворота датчан был назначен пенальти. Марсьяль сначала не реализовал выход на ворота, но Мата поддержал второй темп атаки и получил по ногам от Бьелланда в штрафной «Копенгагена».

Бруну Фернандеш с «точки» мощно пробил в левый от себя угол ворот, Юнссону не хватило прыжка, чтобы дотянуться до мяча.

Английская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где встретится с победителем матча между «Вулверхэмптоном» и «Севильей», который состоится 11 августа.

Лига Европы. 1/4 финала «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0) Гол: Бруну Фернандеш, 95 — с пенальти«Манчестер Юнайтед» (Англия): Ромеро, Магуайр, Байи (Линделеф, 71), Ван-Биссака, Уильямс, Погба, Фред (Матич, 70), Бруну Фернандеш, Марсьяль (Мактоминэй, 120+1), Рэшфорд (Лингард, 113), Гринвуд (Мата, 91)«Копенгаген»: Юнссон, Бойлесен (Бенгтссон, 15), Бьелланн, Варела (Бартолец, 105), Нельссон, Зека, Биель (Овьедо, 58), Стаге (Мудражия, 105), Фальк (Вик, 111), Винн, Дарами (Кауфманн, 57)Предупреждения: Магуайр, 62. Байи, 63. Кауфманн, 75. Стаге, 77. Зека, 105+3

«Вулверхэмптон» — «Севилья»

11 августа, 22:00 мск

«Шахтёр» Д — «Базель»

11 августа, 22:00 мск