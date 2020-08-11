ЛЕ. «Интер» выбил «Байер», «МЮ» справился с «Копенгагеном»

«Интер» — «Байер» 2:1
Миланский «Интер» одержал победу над леверкузенским «Байером» (2:1) в матче 1/4 финала Лиги Европы.
Счет в матче на 15-й минуте открыли итальянцы. Лукаку развернулся в штрафной «Байера» и пробил в защитника, мяч отлетел к Барелле, который с линии положил его под дальнюю штангу.
На 21-й минуте Лукаку вновь принял мяч спиной к воротам «Байера» в его штрафной и в борьбе с Тапсобой забил второй гол миланцев.
«Байер» отквитал один мяч на 24-й минуте. Фолланд тонким пасом вывел Хаверца на свидание с Хандановичем, а затем последовал неуверенный удар низом, но мяч попал в ногу вратарю и залетел под перекладину его ворот.
«Интер» вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с победителем матча между «Шахтером» и «Базель», который состоится 11 августа.
«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» 1: 0 ДВ
В матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Копенгагеном» со счетом 1:0.
Единственный мяч был забит на 95-й минуте, когда в ворота датчан был назначен пенальти. Марсьяль сначала не реализовал выход на ворота, но Мата поддержал второй темп атаки и получил по ногам от Бьелланда в штрафной «Копенгагена».
Бруну Фернандеш с «точки» мощно пробил в левый от себя угол ворот, Юнссону не хватило прыжка, чтобы дотянуться до мяча.
Английская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где встретится с победителем матча между «Вулверхэмптоном» и «Севильей», который состоится 11 августа.
«Вулверхэмптон» — «Севилья»
11 августа, 22:00 мск