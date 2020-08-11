Глушаков: Переговоры идут, могу и далеко уехать

Денис Глушаков
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Последним клубом Глушакова был «Ахмат».
«Мое будущее пока в невесомости. Тренируемся, работаем. Посмотрим, неделька-две.
Трансферное окно в октябре закрывается. Не буду раскрывать какие-то тайны. Переговоры идут. Посмотрим.
Я тренируюсь — готовлюсь, но пока сам не знаю. Можно и далеко уехать», — сказал Глушаков в эфире канала «Матч Премьер».
Ранее сообщалось, что у 33-летнего хавбека есть предложение из Казахстана. Также в приглашении игрока заинтересованы «Химки». 0