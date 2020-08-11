ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуМагический Марсьяль, убийственный Лукаку и другие события Лиги Европы
  • 22:53
    • Слуцкий: Судьи всех нас считают идиотами и ведут себя, как считают нужным
  • 21:57
    • «Локомотив» в большинстве победил «Рубин»
  • 19:59
    • «Зенит» в Волгограде обыграл «Ротор»
  • 21:25
    • Траоре и Хименес сыграют в атаке «Вулверхэмптона» с «Севильей»
  • 21:15
    • «Шахтер» и «Базель» объявили составы на четвертьфинал Лиги Европы
    Все новости спорта

    Глушаков: Переговоры идут, могу и далеко уехать

    Футбол РПЛ Футбол России Химки Трансферы Ахмат Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник Денис Глушаков, находящийся в статусе свободного агента, поделился мыслями о своем будущем.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    Последним клубом Глушакова был «Ахмат».

    «Мое будущее пока в невесомости. Тренируемся, работаем. Посмотрим, неделька-две.

    Трансферное окно в октябре закрывается. Не буду раскрывать какие-то тайны. Переговоры идут. Посмотрим.

    Я тренируюсь — готовлюсь, но пока сам не знаю. Можно и далеко уехать», — сказал Глушаков в эфире канала «Матч Премьер».

    Ранее сообщалось, что у 33-летнего хавбека есть предложение из Казахстана. Также в приглашении игрока заинтересованы «Химки». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Дуйсбурге матч будет результативным
  • «Вулверхэмптон» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Шахтер» Д и «Базель» не будут стесняться атаковать
  • «Шахтер» Д — «Базель». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Аталанта» не испугается ПСЖ
  • «Аталанта» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.67
  • Экспресс дня 12 августа
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аталанта — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Торпедо — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Филадельфия — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Аталанта — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Сент-Джонстон
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры