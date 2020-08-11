Глушаков: Переговоры идут, могу и далеко уехать

Полузащитник, находящийся в статусе свободного агента, поделился мыслями о своем будущем.

Последним клубом Глушакова был «Ахмат».

«Мое будущее пока в невесомости. Тренируемся, работаем. Посмотрим, неделька-две.

Трансферное окно в октябре закрывается. Не буду раскрывать какие-то тайны. Переговоры идут. Посмотрим.

Я тренируюсь — готовлюсь, но пока сам не знаю. Можно и далеко уехать», — сказал Глушаков в эфире канала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что у 33-летнего хавбека есть предложение из Казахстана. Также в приглашении игрока заинтересованы «Химки». 0