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    Экс-игрок «Локомотива» интересен клубу Бекхэма

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    Бывший форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в МЛС, сообщает Americatv.com.

    Джефферсон Фарфан
    Джефферсон Фарфан

    По сведениям источника, 35-летним перуанцем интересуются «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, и «Нью-Йорк Сити». Также на игрока претендует бразильский «Интернасионал».

    Фарфан перешел в «Локомотив» в начале 2017 года. В составе «железнодорожников» футболист провел 69 матчей, забил 25 голов, стал чемпионом России, дважды завоевал Кубок России и выиграл Суперкубок страны.

    В сезоне-2019/20 перуанец из-за травмы провел лишь три матча в РПЛ и забил один гол. 31 июля у Джефферсона истек контракт с «Локомотивом», который не был продлен. 0

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