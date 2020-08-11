Экс-игрок «Локомотива» интересен клубу Бекхэма

Бывший форвардможет продолжить карьеру в МЛС, сообщает Americatv.com.

По сведениям источника, 35-летним перуанцем интересуются «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, и «Нью-Йорк Сити». Также на игрока претендует бразильский «Интернасионал».

Фарфан перешел в «Локомотив» в начале 2017 года. В составе «железнодорожников» футболист провел 69 матчей, забил 25 голов, стал чемпионом России, дважды завоевал Кубок России и выиграл Суперкубок страны.

В сезоне-2019/20 перуанец из-за травмы провел лишь три матча в РПЛ и забил один гол. 31 июля у Джефферсона истек контракт с «Локомотивом», который не был продлен. 0