«Ювентус» отправил Сарри в отставку

«Ювентус» на своем официальном сайте объявил об увольнениис поста главного тренера.

«Сарри освобожден от должности тренера первой команды.

Клуб хотел бы поблагодарить специалиста за то, что он вписал новую страницу в историю "Ювентуса" победой в девятом чемпионате подряд», — говорится в сообщении.

Специалист проработал в туринской команде около года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Италии.

Ранее «Ювентус» обыграл «Лион» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но покинул турнир.

По данным СМИ, расторжение контракта с Сарри обошлось «старой синьоре» в 20 миллионов евро. 0