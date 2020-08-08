«Ювентус» отправил Сарри в отставку

Маурицио Сарри
globallookpress.com
«Сарри освобожден от должности тренера первой команды.
Клуб хотел бы поблагодарить специалиста за то, что он вписал новую страницу в историю "Ювентуса" победой в девятом чемпионате подряд», — говорится в сообщении.
Специалист проработал в туринской команде около года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Италии.
Ранее «Ювентус» обыграл «Лион» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но покинул турнир.
По данным СМИ, расторжение контракта с Сарри обошлось «старой синьоре» в 20 миллионов евро. 0