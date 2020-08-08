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    «Ювентус» отправил Сарри в отставку

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    «Ювентус» на своем официальном сайте объявил об увольнении Маурицио Сарри с поста главного тренера.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «Сарри освобожден от должности тренера первой команды.

    Клуб хотел бы поблагодарить специалиста за то, что он вписал новую страницу в историю "Ювентуса" победой в девятом чемпионате подряд», — говорится в сообщении.

    Специалист проработал в туринской команде около года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Италии.

    Ранее «Ювентус» обыграл «Лион» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но покинул турнир.

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