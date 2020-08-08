Андреа Пирло возглавил «Ювентус»

Туринскийобъявил о назначенииглавным тренером.

41-летний специалист подписал с туринским клубом контракт до лета 2022 года.

Для Пирло это будет первый опыт в тренерской карьере. В конце июля его назначили на пост главного тренера молодежной команды «Ювентуса».

Пирло — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Футболист выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Италии, дважды выиграл Суперкубок и один раз — Кубок страны.

Также он известен по игре за «Интер» и «Милан». Карьеру игрока Андреа завершил в ноябре 2017 года в составе «Нью-Йорк Сити».

Напомним, что 8 августа «Ювентус» уволил Маурицио Сарри после того, как клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала по сумме двух матчей «Лиону» (0:1, 2:1).

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