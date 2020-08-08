Осинькин: ФНЛ не прощает ошибок — «Велес» наглядно нам это показал

Главный тренер «Крыльев Советов»подвел итоги матча второго тура Футбольной национальной лиги с(1:3).

«Игра для нас не сложилась, не получилась. Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "Велес" в этом достойно себя показал.

Если взять первый тайм — мы пропустили, но "Крылья" создали больше моментов. Мы должны играть лучше и дисциплинированнее. Нельзя допускать эпизодов, которые мы допускали сегодня.

Будем наводить игровую дисциплину. Сегодня были некоторые случайные моменты, некоторые моменты мы обсудим внутри команды, чтобы они не повторялись.

Результат не по игре. Любой тренер сказал бы так в этой ситуации. Мы в какой-то психологической области позволили себе быть не на 100% готовыми, и за это нас сразу наказали.

Мы — команда, на которую время будет работать лучше, чем на других. Это точно. Мы знаем, что делать и знаем, куда мы идем. Это просто вопрос времени», — цитирует Осинькина пресс-служба самарцев. 0