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    Семак: Отмечали победу эмоционально, так как соперник был принципиальным

    Футбол Зенит Локомотив Суперкубок России Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды в матче с за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1).

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Сегодня была тяжелая игра, естественно свой отпечаток накладывает важность матча.

    С точки зрения качества, сегодня в наших действиях были определенные помарки, однако это была первая игра после паузы.

    Игроки проявили желание, характер — это хорошо, будем работать дальше. Мы завершили сезон — или начали новый, здесь можно смотреть по-разному — на хорошей ноте.

    Ребята заслужили победить сегодня. Побеждать — это прекрасно.

    Это был эмоциональный момент: если в финале Кубка мы были обязаны выигрывать у соперника и этот фактор давил на нас, то сегодня с точки зрения эмоций накал был выше, плюс мы встречались с принципиальным соперником.

    "Локомотив" обыгрывал нас раньше, победил в прошлом году. Сегодня была хорошая игра, мы увидели много желания и эмоций.

    Деян Ловрен хорошо смотрелся сегодня. Не так просто начинать играть в новом клубе, не проведя ни одной контрольной или товарищеской игры.

    Нужно понять требования, сыграться с партнерами. Деян — очень умный игрок, сегодня он показал свой высокий уровень и сыграл хорошо.

    Если бы сегодня было дополнительное время, мы провели бы замены раньше. Мы должны давать игровое время всем нашим футболистам.

    Сегодня был матч за трофей, но мы также держим в уме подготовку к следующему матчу. Матч внес свои коррективы, отсюда более поздние замены.

    В матче с таким высоким напряжением выпускать молодых игроков непросто. Те, кто вышел, показали себя хорошо. Если бы еще Ригони забил в концовке, было бы совсем замечательно», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0

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