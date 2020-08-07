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    Николич: Мы провели не такой плохой матч, но не забили свои моменты

    Футбол Локомотив Зенит Суперкубок России Футбол России
    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал итог матча за Суперкубок России с «Зенитом» (1:2).

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Поздравляю "Зенит" с победой. Мы не забили свои моменты, провели не такой плохой матч с нашей стороны. Но мы должны быть конкретнее в атаке.

    Были моменты — не реализовали. Соперники забили два, а мы только один. Хороший матч, интересный. Хорошая атмосфера на стадионе. Жаль, что мы не выиграли.

    Я не комментирую индивидуальную игру, потому что футбол — коллективная игра. Что мне надо сказать лично, я скажу в раздевалке

    Болельщиков было больше, чем по ходу сезона. Мне понравилось. Футбол без болельщиков — не футбол. Я рад, что матч смотрело большее число болельщиков.

    И надеюсь, что в будущем будет больше болельщиков. Хотя нужно быть осторожными. Я бы был счастлив, если бы стадион был заполнен на 100 процентов», — цитирует Николича «Спорт-Экспресс». 0

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