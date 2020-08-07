Николич: Мы провели не такой плохой матч, но не забили свои моменты

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал итог матча за Суперкубок России с(1:2).

«Поздравляю "Зенит" с победой. Мы не забили свои моменты, провели не такой плохой матч с нашей стороны. Но мы должны быть конкретнее в атаке.

Были моменты — не реализовали. Соперники забили два, а мы только один. Хороший матч, интересный. Хорошая атмосфера на стадионе. Жаль, что мы не выиграли.

Я не комментирую индивидуальную игру, потому что футбол — коллективная игра. Что мне надо сказать лично, я скажу в раздевалке

Болельщиков было больше, чем по ходу сезона. Мне понравилось. Футбол без болельщиков — не футбол. Я рад, что матч смотрело большее число болельщиков.

И надеюсь, что в будущем будет больше болельщиков. Хотя нужно быть осторожными. Я бы был счастлив, если бы стадион был заполнен на 100 процентов», — цитирует Николича «Спорт-Экспресс». 0