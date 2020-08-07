Мещеряков: Я не буду комментировать календарь, а то перейду на матерные слова

Председатель совета директоров «Локомотива»раскритиковал календарь предстоящего сезона РПЛ.

«Я не буду комментировать календарь, а то перейду на матерные слова. Вы считаете это нормально — семь игр за 21 день?» — передает слова Мещерякова ТАСС.

Напомним, что в пятницу, 7 августа, «Локомотив» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 1:2.

В первом матче нового сезона железнодорожники 11 августа на выезде сыграют с «Рубином».

Далее московский клуб ждут встречи с «Краснодаром» (15 августа), «Уралом» (19 августа), «Спартаком» (23 августа), «Ахматом» (26 августа), «Зенитом» (30 августа) и «Ростовом» (13 сентября). 0