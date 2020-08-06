«Зенит» опроверг информацию о вспышке коронавируса

Пресс-службавыступила с опровержением появившейся информации о том, что в петербургской команде случилась вспышка коронавируса.

Ранее появилась информация о том, что в карантин отправлены шесть футболистов петербургского клуба.

«Распространенная информация не соответствует действительности. "Зенит" полностью соблюдает санитарный регламент и обо всем информирует Роспотребнадзор и Российскую премьер-лигу. На прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест. Затем этот человек сдал еще три повторных теста, которые были отрицательными, но он все равно помещен на карантин», — говорится в заявлении.

7 августа «Зенит» сыграет на «ВЭБ-Арене» в Москве против столичного «Локомотива» в матче за Суперкубок России. 0