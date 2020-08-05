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    «Фулхэм» вернулся в АПЛ

    «Фулхэм» — «Брентфорд»: счет матча 2:1 (д. в.), обзор голов

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    «Фулхэм» завоевал право выступить в английской Премьер-лиге в сезоне 2020/21.

    Футболисты «Фулхэма»
    Футболисты «Фулхэма»

    В финале плей-офф «дачники» в дополнительное время одержали победу над «Брентфордом» — 2:1.

    Основное время матча завершилось со счетом 0:0. На 105-й минуте Джо Брайан вывел «Фулхэм» вперед. Он же на 117-й минуте удвоил преимущество своей команды.

    «Брентфорд» успел ответить только голом Хенрика Дальсгора на четвертой компенсированной минуте второго дополнительного тайма.

    Напомним, что «Фулхэм» вылетел из высшего дивизиона в сезоне 2018/19. Вместе с ним в АПЛ вернулись «Лидс» и «Вест Бромвич». 0

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