«Фулхэм» — «Брентфорд»: счет матча 2:1 (д. в.), обзор голов

завоевал право выступить в английской Премьер-лиге в сезоне 2020/21.

В финале плей-офф «дачники» в дополнительное время одержали победу над «Брентфордом» — 2:1.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. На 105-й минуте Джо Брайан вывел «Фулхэм» вперед. Он же на 117-й минуте удвоил преимущество своей команды.

«Брентфорд» успел ответить только голом Хенрика Дальсгора на четвертой компенсированной минуте второго дополнительного тайма.

Напомним, что «Фулхэм» вылетел из высшего дивизиона в сезоне 2018/19. Вместе с ним в АПЛ вернулись «Лидс» и «Вест Бромвич». 0