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    У «Спартака» не будет полноценной абонементной программы

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    Московский «Спартак» в своем Twitter обратился к болельщикам, отметив, что в новом сезоне не сможет в полной мере реализовать абонементную программу.

    Болельщик «Спартака»
    Болельщик «Спартака»

    «Дорогие красно-белые! Нам хотелось бы видеть заполненные трибуны "Открытие Арены", но, к сожалению, из-за всевозможных ограничений мы не можем реализовать абонементную кампанию на сезон 2020/21 в полном объеме.

    Обещаем, что владельцы абонементов на сезон 19/20 получат приоритетное право первыми приобрести билеты на матчи РПЛ. О билетной программе на воскресный матч с "Сочи" планируем рассказать завтра. Ждем вас на стадионе!», — говорится в сообщении.

    Матч первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» состоится 9 августа. 0

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