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    Медведев: Никаких обращений со стороны Малкома не было

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что форвард Малком может сменить клуб.

    Малком
    Малком

    Ранее появилась информация, что хавбек недоволен своей карьерой в России и намерен продолжить ее в одном из ведущих европейских чемпионатов.

    «Это бред, ерунда. Никаких обращений со стороны Малкома не было и, я уверен, не будет, он всем доволен, так же, как и другие члены команды. Сейчас он готовится к новому сезону и к матчу за Суперкубок России», — цитирует Медведева «Р-Спорт».

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