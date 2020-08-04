Медведев: Никаких обращений со стороны Малкома не было

Генеральный директорпрокомментировал информацию о том, что форвардможет сменить клуб.

Ранее появилась информация, что хавбек недоволен своей карьерой в России и намерен продолжить ее в одном из ведущих европейских чемпионатов.

«Это бред, ерунда. Никаких обращений со стороны Малкома не было и, я уверен, не будет, он всем доволен, так же, как и другие члены команды. Сейчас он готовится к новому сезону и к матчу за Суперкубок России», — цитирует Медведева «Р-Спорт».

«Зенит» сыграет в матче Суперкубка России с московским «Локомотивом». Игра пройдет в Москве 7 августа и станет первой в новом сезоне. 0