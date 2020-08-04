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    Малком хочет перебраться в топ-лигу

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    Нападающий «Зенита» Малком остался недоволен опытом выступления в российской Премьер-лиге, утверждает Estadio Deportivo.

    Малком
    Малком

    Как передает источник, 23-летний футболист хочет играть в одной из европейских топ-лиг. Одним из претендентов на него является «Севилья». В трансфере хавбека питерцев заинтересован лично спортивный директор клуба Мончи. Но испанцев пока отпугивает высокая стоимость бразильца.

    Напомним, Малком перешел в «Зенит» 2 августа 2019 года. Он обошелся «сине-бело-голубым» в 40 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Малком провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи. 0

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