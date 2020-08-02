Максименко — лучший игрок сезона в «Спартаке» по версии «Фратрии»

Вратарьстал игроком сезона в команде по версии фанатского объединения «Фратрия».

На счету Максименко 453,5 очка. В тройку вошли Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев. Первый набрал 307,5, а второй — 302,5 очка.

В 29 матчах РПЛ Максименко пропустил 31 гол и отыграл в девяти встречах на ноль.

⚡ Лучшим футболистом «Спартака» сезона-2019/20 по версии «Фратрии» признан Александр Максименко!

Вторым стал Георгий Джикия, на третьем месте — Зелимхан Бакаев.

Поздравляем Сашу с победой!

Подробности 👇https://t.co/XUxTVIxdPH#Спартак #ФКСМ #Ультра pic.twitter.com/m9158YOkvr — Фратрия (@fratria) August 2, 2020

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