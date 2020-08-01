«Химки» назначили нового главного тренера

объявили о назначении нового главного тренера. Им стал

«Сегодня Дмитрий Гунько назначен главным тренером красно-чёрных. Приветствуем Дмитрия Ивановича в "Химках"! Желаем успешной работы у руля нашей команды в РПЛ», — пишет пресс-служба московского клуба.

✍ Дмитрий Гунько назначен главным тренером красно-чёрных.

Приветствуем Дмитрия Ивановича в «Химках»! Желаем успешной работы у руля нашей команды в Тинькофф-РПЛ!https://t.co/Zk0lASJTW7 pic.twitter.com/unEU4lfQML — ФК Химки (@fc_khimki) August 1, 2020

Ранее гендиректор «Химок» Александр Зайцев сказал, что кандидатура Гунько рассматривалась уже давно.

«Кандидатуру Дмитрия Гунько на пост главного тренера "Химок" наблюдательный совет клуба рассматривал еще 2015 году, но тогда договориться не получилось. Рад, что спустя пять лет Дмитрий приходит в "Химки". Уверен, он сделает всё возможное, чтобы добиться результата», — сказал Зайцев.

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