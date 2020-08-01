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    Иммобиле — обладатель «Золотой бутсы»

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    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы», вручаемой лучшем бомбардиру сезона в Европе.

    Чиро Иммобиле
    Чиро Иммобиле

    В сезоне 2019/20 итальянец забил 36 голов, за что получил 72 очка.

    Таким образом, он опередил своих главных конкурентов Роберта Левандовски из «Баварии» (34 гола) и Криштиану Роналду (31 гол).

    «Золотая бутса» вручается с 1968 года. Лионель Месси — рекордсмен в истории приза, он получал его шесть раз.

    Список претендентов на «Золотую бутсу»:

    1. Чиро Иммобиле («Лацио») — 36 голов, 72 очка
    2. Роберт Левандовски («Бавария») — 34 гола, 68 очков
    3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 31 гол, 62 очка
    4. Тимо Вернер («Лейпциг») — 28 голов, 56 очков
    5-6. Лионель Месси («Барселона») — 25 голов, 50 очков
    5-6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, «Зальцбург») — 29 голов, 50 очков
    7-8. Ромелу Лукаку («Интер») — 23 гола, 46 очков
    7-8. Джейми Варди («Лестер») — 23 гола, 46 очков 0

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