Иммобиле — обладатель «Золотой бутсы»

Нападающий «Лацио»стал обладателем «Золотой бутсы», вручаемой лучшем бомбардиру сезона в Европе.

В сезоне 2019/20 итальянец забил 36 голов, за что получил 72 очка.

Таким образом, он опередил своих главных конкурентов Роберта Левандовски из «Баварии» (34 гола) и Криштиану Роналду (31 гол).

«Золотая бутса» вручается с 1968 года. Лионель Месси — рекордсмен в истории приза, он получал его шесть раз.

Список претендентов на «Золотую бутсу»:

1. Чиро Иммобиле («Лацио») — 36 голов, 72 очка

2. Роберт Левандовски («Бавария») — 34 гола, 68 очков

3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 31 гол, 62 очка

4. Тимо Вернер («Лейпциг») — 28 голов, 56 очков

5-6. Лионель Месси («Барселона») — 25 голов, 50 очков

5-6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, «Зальцбург») — 29 голов, 50 очков

7-8. Ромелу Лукаку («Интер») — 23 гола, 46 очков

7-8. Джейми Варди («Лестер») — 23 гола, 46 очков 0