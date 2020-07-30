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    Ибрагимович сравнил себя с Бенджамином Баттоном

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    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал победу над «Сампдорией» (4:1) в матче 37-го тура чемпионата Италии, в котором 38-летний швед оформил дубль.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    «Люди говорят мне, что я стар и уже устал от футбола, но я еще просто разогреваюсь. Я как Бенджамин Баттон, за исключением того, что я всегда был молодым и никогда не был старым!

    Я думаю, что сейчас в Серии А у большинства игроков есть правильный менталитет для того, чтобы реализовать свой шанс перед чужими воротами. Когда в Серии А появляется шанс забить гол, обязательно нужно его использовать.

    Продление контракта "Милана" со Стефано Пиоли? Я могу сказать только положительные отзывы о нем, я рад за него, потому что он проделал такую большую работу. Он продолжал идти под огнем, не зная своего будущего, поэтому он полностью заслужил контракт.

    Когда работаешь так усердно, что-то воздается тебе, поэтому я очень рад за него. Команда верит в этого тренера, и я его уважаю. Теперь нам просто нужно посмотреть, какая команда последует за ним», — цитирует Ибрагимовича Football-Italia. 0

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