Рикарду Куарежма покинул «Касымпашу»

Полузащитникушел из турецкой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы хотели бы поблагодарить нашего капитана Рикардо Куарежму за его выступления в нашем клубе и пожелать ему успехов в продолжении карьеры», — пишется в сообщении.

Куарежма подписал контракт с «Касымпашей» в августе 2019 года. В договоре была опция продления еще на один год, однако стороны отказались от дальнейшего сотрудничества.

Это пятый сезон игрока в Турции. До этого он выступал за «Бешикташ» четыре года. Также в послужном списке игрока «Барселона», «Порту», «Интер», «Челси» и «Спортинг». 0