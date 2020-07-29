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    Рикарду Куарежма покинул «Касымпашу»

    Футбол
    Полузащитник Рикарду Куарежма ушел из турецкой «Касымпаши». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Рикарду Куарежма
    Рикарду Куарежма

    «Мы хотели бы поблагодарить нашего капитана Рикардо Куарежму за его выступления в нашем клубе и пожелать ему успехов в продолжении карьеры», — пишется в сообщении.

    Куарежма подписал контракт с «Касымпашей» в августе 2019 года. В договоре была опция продления еще на один год, однако стороны отказались от дальнейшего сотрудничества.

    Это пятый сезон игрока в Турции. До этого он выступал за «Бешикташ» четыре года. Также в послужном списке игрока «Барселона», «Порту», «Интер», «Челси» и «Спортинг». 0

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