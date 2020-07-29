Безуглов: Есть все предпосылки для увеличения количества зрителей на трибунах

Главный врач сборной России и председатель медицинского комитета РФСвысказался о возможном увеличении количества зрителей на трибунах во время матчей РПЛ.

Напомним, что в начале июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 августа число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

«Опыт проведения матчей РПЛ со зрителями показал, что это не влечет негативного последствия с точки зрения роста заболеваемости.

Поэтому есть все предпосылки для увеличения количества зрителей на трибунах.

Естественно, при максимально ответственном подходе как со стороны клубов, так и болельщиков», — приводит слова Безуглова RT.

Ранее надежду на увеличение количества зрителей во время матчей российской-премьер-лиги выразил президент РФС Александр Дюков. 0