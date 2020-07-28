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    Ловрен назвал важным для себя участие «Зенита» в Лиге чемпионов

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    Новичок «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал свой переход в петербургский клуб из «Ливерпуля».

    Деян Ловрен
    Деян Ловрен

    «Я счастлив и горд за то, что перешел в "Зенит". Хочу поблагодарить Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот переход состоялся.

    Я знал, что "Зенит" — самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне еще и обладатель Кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнеры.

    Я знал, что "Зенит" уделяет очень большое внимание еврокубкам, и особенно Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня. Я уже оставил свой след в этом турнире, но мне этого мало — теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь команде пройти как можно дальше.

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    • Пара слова для болельщиков? Прежде всего я хочу, чтобы все они вернулись на трибуны. Не десять процентов, не половина, а все. Такой большой и такой современный стадион должен заполняться целиком! А я, в свою очередь, буду стараться своей игрой и своей работой на тренировках заслужить их уважение. Понимаю, что это будет непросто, но я отдам все силы», — приводит слова Ловрена официальный сайт «Зенита». 0

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