«Валенсия» объявила о назначении Грасии

Хавьер Грасия
globallookpress.com
Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2022 года.
Грасия возглавлял «Рубин» в сезоне-2016/17, под его руководством казанский клуб занял девятое место в Российской премьер-лиге, а также дошел до полуфинала Кубка России.
Последним клубом в тренерской карьере испанского специалиста был английский «Уотфорд», который он покинул в сентябре 2019 года.
«Валенсия», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, в прошедшем сезоне чемпионата Испании заняла девятое место.
🦇 #BenvingutJaviGracia 🦇— Valencia CF 🦇💯 #AMUNTWorld 🌍 (@valenciacf) July 27, 2020
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