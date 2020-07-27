«Валенсия» объявила о назначении Грасии

Бывший главный тренер казанского «Рубина»возглавил испанскую, сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Грасия возглавлял «Рубин» в сезоне-2016/17, под его руководством казанский клуб занял девятое место в Российской премьер-лиге, а также дошел до полуфинала Кубка России.

Последним клубом в тренерской карьере испанского специалиста был английский «Уотфорд», который он покинул в сентябре 2019 года.

«Валенсия», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, в прошедшем сезоне чемпионата Испании заняла девятое место.

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