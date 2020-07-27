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    «Валенсия» объявила о назначении Грасии

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    Бывший главный тренер казанского «Рубина» Хавьер Грасия возглавил испанскую «Валенсию», сообщается на сайте футбольного клуба.

    Хавьер Грасия
    Хавьер Грасия

    Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2022 года.

    Грасия возглавлял «Рубин» в сезоне-2016/17, под его руководством казанский клуб занял девятое место в Российской премьер-лиге, а также дошел до полуфинала Кубка России.

    Последним клубом в тренерской карьере испанского специалиста был английский «Уотфорд», который он покинул в сентябре 2019 года.

    «Валенсия», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, в прошедшем сезоне чемпионата Испании заняла девятое место.

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