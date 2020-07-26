Манчестер Сити — Норвич Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.07.2020)

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Phil Foden.
«Норвич Сити»: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Бен Годфри, Кристоф Циммерман, Джамаль Льюис, Лукас Рупп, Онель Эрнандес, Тодд Кантвелл, Марко Штайперман, Кенни Маклин, Теэму Пукки.
Предыдущий матч соперников: «Норвич Сити» — «Манчестер Сити» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 3:0. 0