Лестер — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.07.2020)

Составы команд:
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Уэс Морган, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон, Хамза Чодури, Вильфред Ндиди, Люк Томас, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Брендон Уильямс, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Неманья Матич, Антони Марсьяль.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0