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    «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Лестер — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.07.2020)

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    В 18:00 в АПЛ начнётся матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».

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    Составы команд:

    «Лестер»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Уэс Морган, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон, Хамза Чодури, Вильфред Ндиди, Люк Томас, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо.

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Брендон Уильямс, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Неманья Матич, Антони Марсьяль.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0

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