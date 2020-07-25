СМИ: «Крылья Советов» может возглавить Парфенов

Экс-наставник «Урала»является одним за главных претендентов на пост главного тренера, сообщает «Матч ТВ»

Ранее тренерский мостик самарского клуба, вылетевшего по итога сезона в ФНЛ, покинул главный тренер Андрей Талалаев.

Руководством «Крыльев Советов» рассматривается и кандидатура Игоря Осинькина, но специалист недавно продлил контракт с «Чертаново» до июня 2022 года.

В субботу, 25 июля, в Самаре прошло совещание у губернатора области Дмитрия Азарова с участием председателя совета директоров «Крыльев Советов» Александра Фетисова.

На нем было принято решение оставить руководство клуба, в том числе сотрудников, отвечающих за спортивный блок. Работу в клубе продолжит и спортивный директор Геннадий Голубин.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» могут отказаться от сотрудничества с агентом Павлом Андреевым, который вместе с Голубиным комплектовал самарскую команду в последние годы, — его клиентами являются больше десятка игроков.

С учетом того, что «Крыльям» уже 2 августа стартовать в первенстве ФНЛ домашним матчем с «Балтикой», у волжан мог возникнуть кадровый коллапс. Теперь же костяк команды, скорее всего, сохранится.

Будут рассматриваться предложения только по футболистам, востребованным клубами РПЛ: у многих в контрактах прописаны отступные. 0