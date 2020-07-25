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    СМИ: «Крылья Советов» может возглавить Парфенов

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    Экс-наставник «Урала» Дмитрий Парфенов является одним за главных претендентов на пост главного тренера «Крыльев Советов», сообщает «Матч ТВ».

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    Ранее тренерский мостик самарского клуба, вылетевшего по итога сезона в ФНЛ, покинул главный тренер Андрей Талалаев.

    Руководством «Крыльев Советов» рассматривается и кандидатура Игоря Осинькина, но специалист недавно продлил контракт с «Чертаново» до июня 2022 года.

    В субботу, 25 июля, в Самаре прошло совещание у губернатора области Дмитрия Азарова с участием председателя совета директоров «Крыльев Советов» Александра Фетисова.

    На нем было принято решение оставить руководство клуба, в том числе сотрудников, отвечающих за спортивный блок. Работу в клубе продолжит и спортивный директор Геннадий Голубин.

    Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» могут отказаться от сотрудничества с агентом Павлом Андреевым, который вместе с Голубиным комплектовал самарскую команду в последние годы, — его клиентами являются больше десятка игроков.

    С учетом того, что «Крыльям» уже 2 августа стартовать в первенстве ФНЛ домашним матчем с «Балтикой», у волжан мог возникнуть кадровый коллапс. Теперь же костяк команды, скорее всего, сохранится.

    Будут рассматриваться предложения только по футболистам, востребованным клубами РПЛ: у многих в контрактах прописаны отступные. 0

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