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    Источник: ЦСКА нацелился на хавбека «Ривер Плейта»

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    Московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Ривер Плейта» Хорхе Карраскалю, утверждает TyC Sports.

    Хорхе Карраскаль
    Хорхе Карраскаль

    Сумма сделки оценивается в 7 миллионов евро. 22-летний футболист выступает за «Ривер Плейт» с января 2019 года. Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» рассчитан до 30 июня 2022 года.

    Ранее колумбиец защищал цвета украинских «Карпат», после чего был продан отдан в аргентинскую команду в аренду (сумма сделки составила 500 тысяч евро).

    «Ривер» активировал опцию выкупа за 2,5 миллиона евро, но еще не расплатился до конца с украинским клубом.

    В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.

    Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса» и «Фиорентины». 0

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