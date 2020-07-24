Источник: ЦСКА нацелился на хавбека «Ривер Плейта»

Московскийпроявляет интерес к полузащитнику «Ривер Плейта», утверждает TyC Sports.

Сумма сделки оценивается в 7 миллионов евро. 22-летний футболист выступает за «Ривер Плейт» с января 2019 года. Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее колумбиец защищал цвета украинских «Карпат», после чего был продан отдан в аргентинскую команду в аренду (сумма сделки составила 500 тысяч евро).

«Ривер» активировал опцию выкупа за 2,5 миллиона евро, но еще не расплатился до конца с украинским клубом.

В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса» и «Фиорентины». 0