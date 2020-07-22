Манчестер Юнайтед — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.07.2020)

Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Тимоти Фосу-Менса, Брендон Уильямс, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Неманья Матич, Антони Марсьяль.
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Ben Johnson, Марк Ноубл, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио.
Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. 0