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    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Юнайтед — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.07.2020)

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    В 20:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».

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    Составы команд:

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Тимоти Фосу-Менса, Брендон Уильямс, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Неманья Матич, Антони Марсьяль.

    «Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Ben Johnson, Марк Ноубл, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио.

    Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. 0

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