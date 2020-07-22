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    Гончаренко: По результату сезона можно сказать, что прогресса нет

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги сезона и рассказал, как команда будет готовиться к новому чемпионату.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    В 30-м туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Тамбов» (2:0) и занял итоговое 4-е место.

    «Два раза занимали со, скажем так, старой командой второе место, затем с молодой дважды были четвертыми. По результату можно сказать, что прогресса нет.

    Но у нас сформировалась команда, которая знает что делать на поле. Надеюсь, что следующий сезон будет более удачный.

    Мы приобрели необходимый опыт, надеюсь, получится усилиться. После коронавирусной паузы мы поднялись на одну строчку выше, с 5-го места на 4-е.

    Да, есть сожаление, что не смогли подняться выше. Особенно обидным был матч с "Рубином", но хорошо, что дышали в спину и подгоняли такие клубы, как "Локомотив" и "Краснодар".

    Порадовало, что матч с "Локомотивом" проходил так, как нам этого хотелось. Это опять же хороший сигнал на будущее.

    Да, часто приходится слышать, что, мол, Чалов и Обляков не растут. Но зато растет Марадишвили. Нужно время, мы верим, что все они сделают шаг вперед в своем развитии в следующем сезоне.

    Сейчас будет пять выходных, потом начнется подготовка к новому сезону. Несколько дней будут двухразовые тренировки.

    Посмотрим календарь, может, проведем контрольный матч или, если не получится, тогда двустороннюю игру», — сказал Гончаренко «Спорт-Экспрессу». 0

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