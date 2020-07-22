ЦСКА — «Тамбов»: счет 2:0, обзор голов

Московскийвыиграл дома у» со счетом 2:0.

На 26 минуте Чалов в касание сбросил мяч на Щенникова, который сильным ударом под перекладину открыл счет.

До перерыва «волки» остались в меньшинстве. Вторую желтую получил Георгий Мелкадзе.

Второй мяч «армейцев» забил на 78 минуте Иван Обляков. Футболист на линии штрафной принял мяч на грудь и пробил вторым касанием в правый угол.

ЦСКА набрал 50 баллов и квалифицировался в отборочный раунд Лиги Европы. «Тамбов» имеет 31 очко и находится в 3 пунктах от «Крыльев Советов» (15 строчка).