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    ЦСКА «всухую» обыграл «Тамбов», но не попал в зону Лиги чемпионов

    ЦСКА — «Тамбов»: счет 2:0, обзор голов

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    Московский ЦСКА выиграл дома у «Тамбова» со счетом 2:0.

    Футболисты ЦСКА
    Футболисты ЦСКА

    На 26 минуте Чалов в касание сбросил мяч на Щенникова, который сильным ударом под перекладину открыл счет.

    До перерыва «волки» остались в меньшинстве. Вторую желтую получил Георгий Мелкадзе.

    Второй мяч «армейцев» забил на 78 минуте Иван Обляков. Футболист на линии штрафной принял мяч на грудь и пробил вторым касанием в правый угол.

    ЦСКА набрал 50 баллов и квалифицировался в отборочный раунд Лиги Европы. «Тамбов» имеет 31 очко и находится в 3 пунктах от «Крыльев Советов» (15 строчка).

    РПЛ. 30 тур
    ЦСКА — «Тамбов» — 2:0
    Голы: 1:0 — 26 Щенников, 2:0 — 78 ОбляковЦСКА: Акинфеев, Щенников (Кучаев, 89), Дивеев, Набабкин, Фернандес, Влашич, Обляков (Бийол, 81), Дзагоев (Шкурин, 65), Марадишвили (Бистрович, 65), Васин, Чалов (Тикнизян, 81)«Тамбов»: Шелия, Шляков (Каплиенко, 30), Филин, Ойеволе, Рыбин, Костюков (Мамтов, 78), Чуперка (Тетрашвили, 73), Мелкадзе, Карасев (Килин, 77), Грицаенко, Калмыков (Кабахидзе, 46)Предупреждения: Филин (23), Мелкадзе (39), Дивеев (40), Дзагоев (55), Килин (88)Удаление: Мелкадзе (45)
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