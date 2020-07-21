«Уфа» планирует продать трех-четырех футболистов

«Уфа» в летнее трансферное окно расстанется с тремя-четырьмя футболистами из-за незапланированных трат во время пандемии коронавируса.

Об этом рассказал председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.

«С учетом того, что клуб немного вышел из сметы из‑за пандемии, мы продадим трех или четырех человек. Независимо от того, "Спартак" это или, например, "Рейнджерс" из Глазго. Интерес есть со стороны многих клубов к некоторым нашим игрокам.

Что касается именно "красно‑белых", то никаких конкретных договоренностей нет. Мы встречаемся с Шамилем Газизовым 23 июля. Естественно, если от него поступит предложение, то мы его рассмотрим», — цитирует Мурзагулова «Р-Спорт».

Ранее появилась информация, что «Спартак» близок к покупке полузащитника «Уфы» Остона Урунова. 0