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    Игроки «Тамбова» обратились в суд из-за долгов по зарплате

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    В конце июня в Октябрьский районный суд города Тамбова поступило 11 исковых заявлений от сотрудников, тренеров и игроков «Тамбова» о взыскании невыплаченной заработной платы и других обязательных выплат, включая компенсацию за задержку расчетов, сообщает OnlineTambov.

    «Тамбов»
    «Тамбов»

    Из-за несвоевременной оплаты труда в суд обратились, в том числе, генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова, полузащитники Валерий Чуперка и Павел Карасев, защитник Алексей Грицаенко, вратарь Гиорги Шелия, главный тренер Сергей Первушин, администратор команды Алексей Снетков.

    30 июня иски были приняты к производству, а предварительное судебное заседание назначено на 27 июля.

    Кроме того, с исковыми заявлениями к Ассоциации обратились и бывшие игроки «Тамбова» — Салли Муниру, Хетаг Хосонов и другие. 0

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