«Вильярреал» остался без главного тренера

Испанскийобъявил о прекращении сотрудничества с главным тренером

Хавьер Кальеха villarrealcf.es/ 500 Фрибет новичкам Играть!

«Клуб хочет поблагодарить Хавьера за его работу, преданность делу и профессионализм во время его работы в качестве тренера первой команды и желает ему удачи в его спортивной карьере», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Кальеха возглавлял «Вильярреал» на протяжении последних трех сезонов. Всего под руководство специалиста команда провела 131 официальный матч (57 побед, 30 ничьих и 44 поражения).

В сезоне-2019/20 команда стала пятой в чемпионате Испании и завоевала путевку в групповой этап Лиги Европы.

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Вильярреала» приняло решение назначить на пост главного тренера команды Унаи Эмери, который ранее работал в московском «Спартаке» и лондонском «Арсенале». 0