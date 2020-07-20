ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАФиниш РПЛ: «Краснодар» и ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов
  • 21:07
    • Источник: «Спартак» может уволить Тедеско за послематчевую пресс-конференцию
  • 20:19
    • Источник: «Химки» останутся в ФНЛ, «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
  • 22:20
    • «Сельта» решила не оставлять Смолова
  • 21:34
    • Юран: «Химки» будут играть в РПЛ. Не вижу смысла ждать заявление об этом до среды
  • 20:39
    • Решение о том, будет ли «Химки» играть в РПЛ, отложено до 22 июля
    Все новости спорта

    «Вильярреал» остался без главного тренера

    Футбол Вильярреал Примера (Ла Лига) Футбол Испании Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Испанский «Вильярреал» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Хавьером Кальехой.

    Хавьер Кальеха
    Хавьер Кальеха

    «Клуб хочет поблагодарить Хавьера за его работу, преданность делу и профессионализм во время его работы в качестве тренера первой команды и желает ему удачи в его спортивной карьере», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

    Кальеха возглавлял «Вильярреал» на протяжении последних трех сезонов. Всего под руководство специалиста команда провела 131 официальный матч (57 побед, 30 ничьих и 44 поражения).

    В сезоне-2019/20 команда стала пятой в чемпионате Испании и завоевала путевку в групповой этап Лиги Европы.

    Ранее СМИ сообщали, что руководство «Вильярреала» приняло решение назначить на пост главного тренера команды Унаи Эмери, который ранее работал в московском «Спартаке» и лондонском «Арсенале». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Звук неизбежности. «Реал» завоевал 34-й титул в Ла Лиге на фоне провала «Барселоны»
  • 17/07/2020 в 21:54
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Лацио»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» и «Лацио» обменяются голами?
  • «Ювентус» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Морейренсе» сдержать «Порту»?
  • «Порту» — «Морейренсе». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Станет ли «Арсенал» преградой для «Астон Виллы»?
  • «Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.63
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Порту — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Аталанта — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Уотфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Сассуоло — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.28
  • Экспресс дня 21 июля
  • Завтра в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры