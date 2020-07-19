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    Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» крупно обыграть «Лестер»

    «Тоттенхэм» — «Лестер»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Лестером» (3:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 6-й минуте благодаря автоголу — защитник «Лестера» Джеймс Джастин срезал мяч в свои ворота после удара Сон Хын Мина.

    А затем дублем отличился нападающий «шпор» Гарри Кейн.

    На 37-й минуте Ло Чельсо выполнил передачу на ход Моуре по левому флангу, Лукас вовремя отдал передачу к линии штрафной площади на Кейна, Гарри сместился к левому углу штрафной, а затем точно пробил в правый угол ворот.

    А на 40-й минуте Моура выполнил далеко не самую лучшую передачу к левому углу штрафной площади «Лестера», но Кейн зацепился за мяч.

    Затем Гарри раскачал Беннетта и прекрасно пробил в правый угол ворот, Шмейхель не имел шансов на спасение.

    «Лисы» сохранили четвертую строчку таблицы АПЛ с 62 очками, но столько же баллов имеет «Манчестер Юнайтед», у которого есть матч в запасе. «Тоттенхэм» с 58 очками поднялся на 6-е место.

    АПЛ. 37-й тур
    «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер» — 3:0 (3:0)
    Голы: Джастин, 6 — в свои ворота (1:0). Кейн, 37 (2:0). Кейн, 40 (3:0)«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Уинкс (Скипп, 90+2), Ло Сельсо (Ламела, 77), Сон Хын Мин (Фернандеш, 89), Лукас Моура (Бергвайн, 77), Кейн«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Беннетт (Грэй, 46), Морган, Джастин, Томас, Тилеманс (Менди, 70), Ндиди (Прат, 70), Барнс (Херст, 83), Варди, Перес (Ихеаначо, 59)Предупреждения: Лукас Моура, 57. Эванс, 73. Санчес, 86
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