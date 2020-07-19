«Тоттенхэм» — «Лестер»: счет матча 3:0, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 6-й минуте благодаря автоголу — защитник «Лестера» Джеймс Джастин срезал мяч в свои ворота после удара Сон Хын Мина.

А затем дублем отличился нападающий «шпор» Гарри Кейн.

На 37-й минуте Ло Чельсо выполнил передачу на ход Моуре по левому флангу, Лукас вовремя отдал передачу к линии штрафной площади на Кейна, Гарри сместился к левому углу штрафной, а затем точно пробил в правый угол ворот.

А на 40-й минуте Моура выполнил далеко не самую лучшую передачу к левому углу штрафной площади «Лестера», но Кейн зацепился за мяч.

Затем Гарри раскачал Беннетта и прекрасно пробил в правый угол ворот, Шмейхель не имел шансов на спасение.

«Лисы» сохранили четвертую строчку таблицы АПЛ с 62 очками, но столько же баллов имеет «Манчестер Юнайтед», у которого есть матч в запасе. «Тоттенхэм» с 58 очками поднялся на 6-е место.