Лэмпард по победе над МЮ: Я очень горжусь этим выступлением

Наставникпрокомментировал победу его команды надв полуфинале Кубка Англии (1:3).

«Я не мог просить от игроков большего. Отношение к делу и уровень выступления были на высоте. Когда "МЮ" изменил схему, мы были даже лучше. Я очень горжусь этим выступлением.

На данном этапе развития у "Челси" иногда будут случаться плохие матчи, как с "Шеффилдом" (0:3). За эти несколько дней мы проделали большую работу, и игроки заслуживают огромного уважения.

Они должны набраться уверенности после этой игры. У нас впереди финалы, два в АПЛ, а потом с "Арсеналом". Мы хотим победить. Три игры не станут определяющими с точки зрения прогресса, которого мы достигли, но мы подошли к самой сути дела», — цитирует Лэмпарда BBC Sport. 0