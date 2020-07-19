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    Лэмпард по победе над МЮ: Я очень горжусь этим выступлением

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Челси
    Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу его команды над «Ман Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии (1:3).

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Я не мог просить от игроков большего. Отношение к делу и уровень выступления были на высоте. Когда "МЮ" изменил схему, мы были даже лучше. Я очень горжусь этим выступлением.

    На данном этапе развития у "Челси" иногда будут случаться плохие матчи, как с "Шеффилдом" (0:3). За эти несколько дней мы проделали большую работу, и игроки заслуживают огромного уважения.

    Они должны набраться уверенности после этой игры. У нас впереди финалы, два в АПЛ, а потом с "Арсеналом". Мы хотим победить. Три игры не станут определяющими с точки зрения прогресса, которого мы достигли, но мы подошли к самой сути дела», — цитирует Лэмпарда BBC Sport. 0

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