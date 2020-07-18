Суонси — Бристоль Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.07.2020)

Составы команд:
«Суонси»: Marc Guehi, Майк ван дер Хорн, Джей Фултон, Мэтт Граймз, Риан Брустер, Andre Ayew, Коннор Робертс, Джейк Бидвелл, Erwin Mulder, Конор Галлахер, Ben Cabango.
«Бристоль Сити»: Даниел Бентли, Джек Хант, Jay Dasilva, Korey Smith, Андреас Вайман, Джейми Патерсон, Наки Уэллс, Томаш Калас, Зак Вайнер, Эшли Уильямс, Беник Афобе.
Предыдущий матч соперников: «Бристоль Сити» — «Суонси» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0