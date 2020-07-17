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    «Слуцк» прервал серию из четырех поражений подряд

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    «Слуцк» одержал победу над «Ислочью» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Белоруссии.

    Футболисты «Слуцка»
    Футболисты «Слуцка»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Городской», завершилась со счетом 2:1.

    Гости вышли вперед на 15-й минуте благодаря точному удару Годфри Биток Стефена.

    Хозяева ответили голами Сулеймане Коанда и Абдула Гафара, которые отличились на 50-й и 53-й минутах соответственно.

    «Бело-синие» прервали серию из четырех поражений подряд. Это их первая победа со 2 мая.

    В турнирной таблице чемпионата Белоруссии «Слуцк» занимает 12-е место (21 очко), а «Ислочь» — девятое (23 очка). 0

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