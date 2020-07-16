Эвертон — Астон Вилла. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (16.07.2020)

Составы команд:
«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Лука Динь, Шеймус Коулман, Алекс Айуоби, Бернард, Андре Гомеш, Том Дэвис, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин.
«Астон Вилла»: Пепе Рейна, Эзри Конса, Мэтт Таргетт, Ahmed El Mohamady, Тайрон Мингс, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Конор Хурихейн, Джек Грилиш, Трезеге, пМбвана Алли Самата.
Предыдущий матч соперников: «Астон Вилла» — «Эвертон» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0