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    «Эвертон» — «Астон Вилла». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Эвертон — Астон Вилла. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (16.07.2020)

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    В 20:00 в АПЛ начнётся матч «Эвертон» — «Астон Вилла».

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    Составы команд:

    «Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Лука Динь, Шеймус Коулман, Алекс Айуоби, Бернард, Андре Гомеш, Том Дэвис, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин.

    «Астон Вилла»: Пепе Рейна, Эзри Конса, Мэтт Таргетт, Ahmed El Mohamady, Тайрон Мингс, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Конор Хурихейн, Джек Грилиш, Трезеге, пМбвана Алли Самата.

    Предыдущий матч соперников: «Астон Вилла» — «Эвертон» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0

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