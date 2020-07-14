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    Рамос: Надеюсь, 16 июля «Реал» отпразднует чемпионство

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    Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился эмоциями после победы над «Гранадой» (2:1) в 36-м туре Ла Лиги.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    «Мы еще ничего не выиграли, хотя видно желание команды завоевать титул. Сейчас всё зависит от нас, и ещё остались очки, которые нужно набрать. Наша цель после возобновления чемпионата — побеждать в каждом матче, и мы будем стараться это сделать. Мы делаем всё возможное, чтобы выиграть чемпионат.

    При счете 2:0 в нашу пользу мы допустили ошибку и пропустили. Вместо того чтобы забить третий мяч, мы расслабились. Такого нельзя допускать, потому что любая команда может у тебя выиграть, если не поддерживать интенсивность игры. Мы выиграли первый тайм и проиграли второй.

    Ла Лигу можно выиграть только благодаря стабильности и ежедневной работе. Надеюсь, в четверг, 16 июля, мы сможем отпраздновать титул», — сказал Рамоса Marca. 0

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