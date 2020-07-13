«Краснодар» заинтересован в Кварацхелии

Хвича Кварацхелия
globallookpress.com
Во время межсезонья краснодарцы попытаются приобрести 19-летнего футболиста.
«Краснодар» присматривался к грузинскому хавбеку еще на сборах в 2019 году, но тогда руководство «горожан» посчитало, что футболист не стоит тех денег, которые за него просили.
Контракт «Рубина» с футболистом действует до 2024 года. Леонид Слуцкий крайне заинтересован в том, чтобы один из лидеров казанцев остался в команде.
Известно, что на игрока также есть претенденты в Испании.
В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 26 матчах РПЛ, забил три гола и отдал три результативные передачи. 0