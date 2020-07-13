ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Моуринью использовал проблемы «Арсенала»Бледный «Тоттенхэм» использовал старых демонов «Арсенала»
  • 18:27
    • «Краснодар» заинтересован в Кварацхелии
  • 18:15
    • Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и слова Карпина
  • 18:01
    • Назначены арбитры на матчи 29-го тура РПЛ
  • 17:28
    • «Трактор» подписал Оберга
  • 17:16
    • Агент: Гайча не будет в ЦСКА
    Все новости спорта

    «Краснодар» заинтересован в Кварацхелии

    Футбол Краснодар РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Краснодара».

    Хвича Кварацхелия
    Хвича Кварацхелия

    Об этом сообщает «Матч ТВ».

    Во время межсезонья краснодарцы попытаются приобрести 19-летнего футболиста.

    «Краснодар» присматривался к грузинскому хавбеку еще на сборах в 2019 году, но тогда руководство «горожан» посчитало, что футболист не стоит тех денег, которые за него просили.

    Контракт «Рубина» с футболистом действует до 2024 года. Леонид Слуцкий крайне заинтересован в том, чтобы один из лидеров казанцев остался в команде.

    Известно, что на игрока также есть претенденты в Испании.

    В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 26 матчах РПЛ, забил три гола и отдал три результативные передачи. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Курс на еврокубки. «Рубин» возродил интригу в чемпионате России
  • 10/07/2020 в 02:17
    •
  • Прогноз
  • «Гранада» — «Реал»
  • 1.85
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Позволит ли «Реал» подобраться «Барселоне» ближе?
  • «Гранада» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «МЮ» продлить впечатляющую серию?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Заработает ли «Интер» очки в домашнем матче?
  • «Интер» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.77
  • Экспресс дня 13 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гранада — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Гранада — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Брешиа
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры