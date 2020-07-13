«Краснодар» заинтересован в Кварацхелии

Полузащитникпопал в сферу интересов

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Во время межсезонья краснодарцы попытаются приобрести 19-летнего футболиста.

«Краснодар» присматривался к грузинскому хавбеку еще на сборах в 2019 году, но тогда руководство «горожан» посчитало, что футболист не стоит тех денег, которые за него просили.

Контракт «Рубина» с футболистом действует до 2024 года. Леонид Слуцкий крайне заинтересован в том, чтобы один из лидеров казанцев остался в команде.

Известно, что на игрока также есть претенденты в Испании.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 26 матчах РПЛ, забил три гола и отдал три результативные передачи. 0