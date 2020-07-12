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    «Атлетик» удержал победу над «Леванте»

    «Леванте» — «Атлетик»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 36-го тура чемпионата Испании «Леванте» потерпел домашнее поражение от «Атлетика» из Бильбао со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Полузащитник гостей Рауль Гарсия отметился дублем и принес победу баскскому клубу.

    В составе клуба из Валенсии отличился хавбек Энис Барди.

    «Атлетик» поднялся на 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 51 очко. «Леванте» сохранил 12-ю строчку, имея в активе 43 очка.

    Примера. 36-й тур
    «Леванте» — «Атлетик» — 1:2 (0:2)
    Голы: Рауль Гарсия, 4 (0:1). Рауль Гарсия, 45+1 (0:2). Барди, 71 (1:2)«Леванте»: Фернандес, Дуарте (Г.Кочорашвили, 89), Клерк, Везу, Постиго, Рочина (Г.Мелеро, 89), Кампанья, Вукчевич (Радойя, 62), Барди (Эрнани, 73), Моралес (Рохер, 62), Майораль«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Нуньес, Рауль Гарсия (Кодро, 87), Лопес, Весга, Сансет (Лекуэ, 67), Икер Муниаин (Вильялибре, 87), Иньяки Уильямс (Кордоба, 67)Предупреждение: Иньиго Мартинес, 17
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