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    Зидан назвал победы «лучшим отдыхом»

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:0).

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Не пропускать вообще невозможно, но сейчас мы действительно пропускаем немного. Нужно продолжать в том же духе, у нас есть набравший хорошую форму Куртуа. Команда очень мало пропускает.

    Сегодня я не заметил, что команде не хватает свежести, в атаке мы действовали подвижно. Бензема в концовке первого тайма получил удар, у него немного закружилась голова, но с ним все в порядке.

    Что касается трех пенальти в трех матчах, то если судья ставит пенальти, значит, это пенальти. Это было хорошее игровое действие в исполнении Менди, вот и все. Самое главное — забивать мячи, и неважно каким способом.

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    • Мы боремся за победу в Ла Лиге, до конца сезона остается три игры, и мы не знаем, как все сложится. Сейчас нам нужно немного отдохнуть, хотя победы — это и есть лучший отдых», — приводит слова Зидана Marca. 0

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