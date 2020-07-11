«Реал» — «Алавес»: счет матча 2:0, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

На 11-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Химо Наварро зацепил Менди на краю штрафной «Алавеса». Одиннадцатиметровый реализовал Карим Бензема.

А на 50-й минуте Бензема и Асенсио убежали на Роберто и легко разыграли комбинацию с голом. Карим пасом вдоль ворот вывел Асенсио на убойную позицию, а Марко не простил голкипера.

Отметим, что гол был засчитан только после видеоповтора — сначала арбитр зафиксировал офсайд у Бензема.

«Реал» одержал восьмую победу подряд, команда продолжает лидировать в таблице Примеры с отрывом в четыре очка от «Барселоны». «Алавес» находится на 17-й строчке.