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    Гол и передача Бензема принесли «Реалу» победу над «Алавесом»

    «Реал» — «Алавес»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Алавесом» (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 11-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Химо Наварро зацепил Менди на краю штрафной «Алавеса». Одиннадцатиметровый реализовал Карим Бензема.

    А на 50-й минуте Бензема и Асенсио убежали на Роберто и легко разыграли комбинацию с голом. Карим пасом вдоль ворот вывел Асенсио на убойную позицию, а Марко не простил голкипера.

    Отметим, что гол был засчитан только после видеоповтора — сначала арбитр зафиксировал офсайд у Бензема.

    «Реал» одержал восьмую победу подряд, команда продолжает лидировать в таблице Примеры с отрывом в четыре очка от «Барселоны». «Алавес» находится на 17-й строчке.

    Примера. 35-й тур
    «Реал» — «Алавес» — 2:0 (1:0)
    Голы: Бензема, 11 — с пенальти (1:0). Асенсио, 50 (2:0)«Реал»: Куртуа, Варан, Менди, Эдер Милитау, Модрич (Вальверде, 70), Кроос, Каземиру (Б.Диас, 90+4), Бензема (Иско, 82), Васкес, Асенсио (Винисиус Жуниор, 69), Родригу (Азар, 82)«Алавес»: Роберто, Лагуардия, Эли, Ксимо Наварро (Агиррегабирия, 23), Марин, Фейса (Махмуд, 55), Камараса, Хоселу (Родригес, 69), Лукас (Риоха, 55), Мендес (Сайнс, 68), БеркПредупреждение: Махмуд, 83
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