«Арсенал» — «лестер»: счет 1:1, обзор голов

Микель Артета
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Первый гол был забит «канонирами» на 21 минуте. Сака прорвался по правому флангу и сделал прострельную передачу на Обамеянга.
На 75 минуте Эдвард Нкетиа оставил хозяев в меньшинстве, чем сильно подвел своих коллег.
Спустя 10 минут Демарай Грей сообразил с Джейми Варди, благодаря чему «лисы» смогли сравнять счет, а форвард снова забить очередной гол в матче.
«Лестер» потерял очки и третье место. У команды Роджерса 59 баллов и четвертая строчка. «Арсенал» на 7 месте, пока что. В активе «красно-белых» 50 очков.
АПЛ. 34 тур
«Арсенал» — «Лестер» — 1:1
Голы: 1:0 — 21 Обамеянг, 1:1 — 84 Варди«Арсенал»: Мартинес, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Тирни, Себальос (Торрейра, 80), Джака, Колашинац, Ляказетт (Нкетиа, 71), Обамеянг (Мэйтленд-Найлз, 90), Сака (Уиллок, 71)«Лестер»: Шмейхель, Беннетт (Грэй, 76), Эванс, Сеюнджю, Джастин, Ндиди (Прат, 82), Тилеманс, Олбрайтон (Фукс, 59), Перес, Варди, Ихеаначо (Барнс, 59)Предупреждение: Мустафи (88)Удаление: Нкетиа (75)