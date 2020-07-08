«Арсенал» — «лестер»: счет 1:1, обзор голов

В матче 34 тура АПЛне смог удержать победу над(1:1).

Первый гол был забит «канонирами» на 21 минуте. Сака прорвался по правому флангу и сделал прострельную передачу на Обамеянга.

На 75 минуте Эдвард Нкетиа оставил хозяев в меньшинстве, чем сильно подвел своих коллег.

Спустя 10 минут Демарай Грей сообразил с Джейми Варди, благодаря чему «лисы» смогли сравнять счет, а форвард снова забить очередной гол в матче.

«Лестер» потерял очки и третье место. У команды Роджерса 59 баллов и четвертая строчка. «Арсенал» на 7 месте, пока что. В активе «красно-белых» 50 очков.