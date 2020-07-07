РПЛ. «Зенит» принимает «Сочи», дерби «Спартака» и «Локомотива», «Краснодар» в гостях у «Рубина»

С 7 по 9 июля состоится пройдут матчи 27 тура российской Премьер-лиги

«Тамбов» — «Ахмат» 1:2

В матче 27 тура РПЛ «Ахмат» на выезде выиграл у «Тамбова» (1:2).

На 20 минуте матча гости первыми вышли вперед, забив с пенальти. Автором гола стал Исмаэль Силва Лима.

Георгий Мелкадзе отличился спустя 14 минут и тоже с пенальти, возобновив равновесие в матче.

Победный мяч гостей «Ахмата» забил Фелипе Физеу. Гол практически сделал Мирослав Богосавац, который обыгрался с партнером в стенку и прошел в штрафную, прострелив в район линии вратарской зоны.

После этой встречи «Ахмат» занимает 13 место, набрав 30 очков. У «Тамбова» на два пункта меньше и 14 позиция.

РПЛ. 27 тур «Тамбов» — «Ахмат» — 1:2 Голы: 0:1 — 20, пенальти Исмаэл, 1:1 — 33, пенальти Мелкадзе, 1:2 — 73 Фелипе ВизеуТамбов: Шелия, Шляков, Рыбин (Кабахидзе, 63), Тетрашвили, Каплиенко (Филин, 68), Таказов, Килин (Калмыков, 78), Юрганов, Мелкадзе, Грицаенко, Карасев (Федчук, 78)Ахмат: Городов, Семенов, Ненахов, Богосовац, Нижич, Иванов, Швец, Глушаков, Харин, Исмаэл, Фелипе Визеу (Ильин, 74)Предупреждения: Грицаенко (20), Исмаэл (45), Швец (52), Нижич (63), Глушаков (80), Таказов (82), Городов (90), Мелкадзе (90)

«Арсенал» — «Крылья Советов»

7 июля 20:30 мск

«Зенит» — «Сочи»

8 июля 18:00 мск

«Оренбург» — ЦСКА

8 июля 18:00 мск

«Ростов» — «Уфа»

8 июля 20:30 мск

«Спартак» — «Локомотив»

8 июля 20:30 мск

«Урал» — «Динамо»

9 июля 17:00 мск

«Рубин» — «Краснодар»

9 июля 20:30 мск