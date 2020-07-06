Рахимов: В игре «Краснодара» не хватает баланса, который дает надежность

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Локомотива»поделился своим мнением о матче 26-го тура РПЛ(2:4).

«Сравнения "Зенита" с "Баварией" и "Ювентусом" делать еще рано. Было два разный тайма. Все решали индивидуальные ошибки: ошибка Газинского и нереализованное пенальти Вандерсоном.

В этой игре все могло развернуться по-другому. У "Краснодара" были шансы. Они не отходят от своей игры, когда постоянно атакуют. В то же время "Бавария" и "Ювентус" варьируют свою игру, разнообразно проводят ее.

Чего не хватает в игре "Краснодара" — баланса, который дает надежность. Если он отсутствует, то ты где-нибудь проваливаешься», — сказал Рахимов во время программы «Тотальный футбол» на канале «Матч ТВ».

«Зенит» стал чемпионом России за шесть туров до конца сезона-2019/20. 0