ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Чемпионская стабильность. Победа «Зенита» в Краснодаре сняла все вопросы
  • 21:34
    • Митрюшкин может продолжить карьеру в «Монако»
  • 18:00
    • Перспективный российский легкоатлет подал заявку на смену спортивного гражданства
  • 17:36
    • Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив»
  • 16:27
    • Матчи «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» начнутся позже
  • 14:19
    • Бразильский защитник близок к переходу в «Спартак»
    Все новости спорта

    Рахимов: В игре «Краснодара» не хватает баланса, который дает надежность

    Футбол РПЛ Футбол России Зенит Краснодар Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший главный тренер «Ахмата» и «Локомотива» Рашид Рахимов поделился своим мнением о матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (2:4).

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    «Сравнения "Зенита" с "Баварией" и "Ювентусом" делать еще рано. Было два разный тайма. Все решали индивидуальные ошибки: ошибка Газинского и нереализованное пенальти Вандерсоном.

    В этой игре все могло развернуться по-другому. У "Краснодара" были шансы. Они не отходят от своей игры, когда постоянно атакуют. В то же время "Бавария" и "Ювентус" варьируют свою игру, разнообразно проводят ее.

    Чего не хватает в игре "Краснодара" — баланса, который дает надежность. Если он отсутствует, то ты где-нибудь проваливаешься», — сказал Рахимов во время программы «Тотальный футбол» на канале «Матч ТВ».

    «Зенит» стал чемпионом России за шесть туров до конца сезона-2019/20. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Чемпионская стабильность. Победа «Зенита» в Краснодаре сняла все вопросы
  • 02:28
    •
  • Прогноз
  • «Тамбов» — «Ахмат»
  • 2.00
  • Завтра в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли команда Моуринью важную победу?
  • «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Закрепится ли «Севилья» в зоне Лиги чемпионов?
  • «Севилья» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Продолжит ли «Спортинг» победную серию?
  • «Морейренсе» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Севилья — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Морейренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Валенсия — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.97
  • Экспресс дня 7 июля
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры