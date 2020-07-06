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    Бывший наставник ПСЖ может возглавить «Валенсию»

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    Бывший тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Валенсию», сообщает L’Equipe.

    Лоран Блан
    Лоран Блан

    Для испанского клуба 54-летний французский специалист — приоритетный вариант.

    Также «Валенсия» рассматривает кандидатуры экс-тренера «Эвертона» Марку Силвы и Кике Флореса, последним клубом которого был «Уотфорд».

    Блан никогда не работал в Испании в качестве тренера, но играл за «Барселону» на позиции центрального защитника в сезоне-1996/97, став обладателем Кубка обладателей кубков и Кубка Испании.

    Его лучшие тренерские достижения — это четыре победы в чемпионате Франции. Одна вместе с «Бордо» (в 2009 году) и три в «ПСЖ» (в 2014, 2015 и 2016 годах). После расставания с парижанами летом 2016-го Блан никого не тренировал.

    29 июня «Валенсия» уволила с поста главного тренера Альберта Селадеса, который в сентябре прошлого года сменил Марселино Гарсию Тораля. Командой временно руководит Воро, бывший ассистент Селадеса и Марселино.

    За четыре тура до конца чемпионата «Валенсия» занимает девятое место, набрав 47 очков. 0

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