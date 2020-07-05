Моуринью: Фантастический парень! Я нарушу правила социальной дистанции, чтобы обнять Карло

Главный тренерс нетерпением ждет встречи си его наставником

«Думаю, все в футболе восхищаются Карло как тренером и человеком. Очень люблю его. Один из топ-тренеров в мире за последние два десятилетия. И, конечно, сейчас ничего не изменилось — Анчелотти по-прежнему в числе лучших. Возвращение Карло в Премьер-лигу — это привилегия. "Эвертону" очень повезло.

Мне тоже очень повезло, поскольку знаю Анчелотти на протяжении нескольких лет. Мы проводили время вместе на встречах УЕФА и других мероприятиях. Фантастический парень! Я нарушу правила социальной дистанции, чтобы обнять Карло, потому что он мне очень нравится», — цитирует португальца Goal. 0