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    Гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Лацио» в Риме

    «Лацио» — «Милан»: счет матча 0:3, обзор голов

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    Римский «Лацио» на своем поле проиграл «Милану» (0:3) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Чалханоглу получил мяч у края штрафной, сместился в центр и пробил с рикошетом от ноги защитника в левую девятку ворот.

    На 33-й минуте был назначен пенальти в ворота «Лацио» — Салемакерс в момент подачи попал мячом в руку Раду, который находился в штрафной.

    Голкипер Стракоша почти справился с ударом Златана Ибрагимовича с «точки», но пропустил мяч под собой и успел его удержать до пересечения им линии.

    А на 59-й минуте Бонавентура сыграл в штрафную на Анте Ребича, который избежал офсайда и пробил в дальний угол ворот «Лацио».

    «Лацио» продолжает находиться на втором месте, но теперь отставание от «Ювентуса» возросло до семи очков. «Милан» после этой победы поднялся на 6-е место в таблице чемпионата Италии. 0

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