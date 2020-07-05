«Лацио» — «Милан»: счет матча 0:3, обзор голов

Римскийна своем поле проиграл(0:3) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Чалханоглу получил мяч у края штрафной, сместился в центр и пробил с рикошетом от ноги защитника в левую девятку ворот.

На 33-й минуте был назначен пенальти в ворота «Лацио» — Салемакерс в момент подачи попал мячом в руку Раду, который находился в штрафной.

Голкипер Стракоша почти справился с ударом Златана Ибрагимовича с «точки», но пропустил мяч под собой и успел его удержать до пересечения им линии.

А на 59-й минуте Бонавентура сыграл в штрафную на Анте Ребича, который избежал офсайда и пробил в дальний угол ворот «Лацио».

«Лацио» продолжает находиться на втором месте, но теперь отставание от «Ювентуса» возросло до семи очков. «Милан» после этой победы поднялся на 6-е место в таблице чемпионата Италии. 0