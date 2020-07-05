Клопп назвал фаворитов Лиги чемпионов

Главный тренерназвал фаворита текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Для меня два главных фаворита, оставшихся в турнире, это "Бавария" и "Манчестер Сити". Это была бы захватывающая игра! Я не знаю точно, может ли это случиться, встретятся ли они в полуфинале или что-то еще. "Бавария" провела впечатляющий сезон в Германии до и после паузы. После того как Ханс-Дитер Флик вступил во владение, их игра действительно смотрится внушительно. Очевидно, что они два фаворита.

Розыгрыш будет действительно интересным, так как он совершенно новый. Но когда вы видите "Манчестер Сити" и состав, который у них есть… Всем нужна удача, но, как я всегда говорил, если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, к финалу вы должны обладать лучшим составом. Не то чтобы у других команд совсем никаких шансов, но я действительно считаю, что эти две команды являются фаворитами», — цитирует Клоппа Goal.

Напомним, что мерсисайдцы в 1/8 финала были выбиты «Атлетико». Нынешний сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. 0