Румменигге: «Бавария» не потянет трансфер Хаверца в этом году

Председатель правленияоценил вероятность перехода полузащитникав мюнхенский клуб.

«Могу сказать совершенно определенно: мы не потянем трансфер Хаверца в этом году финансово. Все европейские клубы, в том числе "Бавария", сейчас сталкиваюстя с большими финансовыми трудностями из-за отсутствия болельщиков на матчах.

Честно говоря, я бы хотел, чтобы Хаверц остался в Леверкузене хотя бы на год, потому что мы заинтересованы в конкуренции», — цитирует Румменигге Sport1.

Контракт 20-летнего хавбека рассчитан с «фармацевтами» до лета 2022 года. По информации СМИ, на Кая также претендуют «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». 0