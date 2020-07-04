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    Румменигге: «Бавария» не потянет трансфер Хаверца в этом году

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    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге оценил вероятность перехода полузащитника «Байера» Кая Хаверца в мюнхенский клуб.

    Кай Хаверц
    Кай Хаверц

    «Могу сказать совершенно определенно: мы не потянем трансфер Хаверца в этом году финансово. Все европейские клубы, в том числе "Бавария", сейчас сталкиваюстя с большими финансовыми трудностями из-за отсутствия болельщиков на матчах.

    Честно говоря, я бы хотел, чтобы Хаверц остался в Леверкузене хотя бы на год, потому что мы заинтересованы в конкуренции», — цитирует Румменигге Sport1.

    Контракт 20-летнего хавбека рассчитан с «фармацевтами» до лета 2022 года. По информации СМИ, на Кая также претендуют «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». 0

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